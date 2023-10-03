В Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД за взятки

Начальника ГИБДД Московского района задержали сотрудники управления собственной безопасности за получение взятки. Об этом сообщает Mash на Мойке. Высокопоставленного полицейского подозревают в том, что он помогал перевозчикам избегать штрафов на дороге, а те в ответ давали ему ездить на премиальных авто.

Отмечается, что 44-летний подполковник Дмитрий Аведиков придумал схему: на нарушения ПДД закрывали глаза в обмен на эффектные поездки на люксовом седане BMW 7 серии и дорогом Mercedes V-Class.

На эту схему обратили внимание сотрудники УСБ. Задержанному грозит штраф в размере от 2 до 4 млн рублей или до 12 лет лишения свободы.

До этого в Сургуте водитель автобуса остановился на 40 минут для молитвы. Предупредил ли водитель пассажиров о том, что собирается помолиться и задержать движение автобусов, неизвестно. Комментариев от компании-перевозчика также пока не последовало.

Ранее сообщалось, что двое мигрантов из Средней Азии устроили драку в тульской маршрутке.