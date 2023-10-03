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«АвтоВАЗ» расширит список оснащения для Lada Vesta

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Vesta с двухцветной окраской кузова

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 5 октября возобновит выпуск Lada Vesta с двухцветной окраской кузова, а также расширит список комплектаций этого семейства автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«Окраска крыши и корпусов зеркал в черный цвет теперь доступны для комплектации Techno. В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy дополнительно включена камера заднего вида. В комплектации Life расширен функционал аудиосистемы – она дополнена микрофоном с функцией hands-free», — говорится в сообщении.

Рекомендованная розничная цена на автомобили Lada Vesta в комплектации Life составит от 1,5 млн рублей, Enjoy – от 1,56 млн рублей, а Techno – от 1,7 млн рублей.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» выведет на рынок Lada Vesta Sportline осенью 2023 года. Среди особенностей автомобиля — 17-дюймовые колесные диски с креплением пятью болтами, оригинальный внешний обвес с декоративными элементами красного цвета, а также два патрубка выхлопной системы. Ожидается, что в качестве опции для автомобиля будет доступна крыша черного цвета.

Ранее сообщалось, что производство Lada Granta с новым двигателем начнется в октябре 2023 года.

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