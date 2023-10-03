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В Норвегии начал действовать запрет на въезд российских автомобилей

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

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Depositphotos

В Норвегии начал действовать запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией, который ранее анонсировало министерство иностранных дел королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения начали действовать с полуночи 3 октября по норвежскому времени (1:00 мск). Ограничения касаются автомобилей вместимостью до девяти сидячих мест.

Исключения предусмотрены для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны, а также членов их семей. Кроме того, ограничения не затрагивают дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи.

До этого Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал проявлением нацизма по отношению к русским запрет ряда стран ЕС на въезд российских автомобилей.

Ранее запрет на въезд российских авто ввели Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. О том, как можно проехать в Европу на автомобиле, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам запретили въезд на авто в Болгарию.

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