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Мигранты устроили драку в салоне маршрутки

Два мигранта подрались в переполненной маршрутке в Туле

Двое мигрантов из Средней Азии устроили драку в тульской маршрутке. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По данным канала, инцидент произошел в маршрутке №64. Сначала два мигранта стали громко спорить на своем языке, а затем один набросился на другого и начал душить. При этом в салоне находились пассажиры, включая нескольких детей. Водителю пришлось остановить маршрутку, чтобы все вышли.

Что мужчины не поделили между собой — неизвестно. О том, чем закончилась драка, не сообщается.

До этого в Белгороде подростки толпой набросились на пассажира автобуса. Со слов очевидца, подростки зашли в автобус, стали приставать к пассажирам и ругаться матом. Вели себя агрессивно, а на замечания других пассажиров тоже ругались матом. Мужчина, сидевший в автобусе у окна, попытался успокоить компанию, за что и был избит. После этого подростки просто пересели в другой автобус.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом.

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