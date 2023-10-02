УАЗ начал оснащать свои автомобили ранее недоступной опцией

Ульяновский автозавод вновь начал оборудовать свои модели автомобилей принудительной блокировкой дифференциала заднего моста. Об этом этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Опция ранее была временно недоступна.

«Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — сообщили в пресс-службе УАЗа.

Отмечается, что функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», пикапа и СГР («буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.

До этого стало известно, что УАЗ в октябре начнет выпуск обновленных грузовиков «Профи». Автомобиль оснастят специальными демпферами коробки передач и раздаточной коробки. В компании заверяют, что такое решение позволяет свести к минимуму вибрации рычагов и повысить общий уровень акустического комфорта в салоне.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустит 120 автомобилей УАЗ СГР («буханка») в особом исполнении в честь классического УАЗ-450 образца 1958 года.