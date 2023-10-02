Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УАЗ начал оснащать свои автомобили ранее недоступной опцией

Компания УАЗ вернула в список опций блокировку дифференциала заднего моста

close
100%
УАЗ

Ульяновский автозавод вновь начал оборудовать свои модели автомобилей принудительной блокировкой дифференциала заднего моста. Об этом этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Опция ранее была временно недоступна.

«Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — сообщили в пресс-службе УАЗа.

Отмечается, что функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», пикапа и СГР («буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.

До этого стало известно, что УАЗ в октябре начнет выпуск обновленных грузовиков «Профи». Автомобиль оснастят специальными демпферами коробки передач и раздаточной коробки. В компании заверяют, что такое решение позволяет свести к минимуму вибрации рычагов и повысить общий уровень акустического комфорта в салоне.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустит 120 автомобилей УАЗ СГР («буханка») в особом исполнении в честь классического УАЗ-450 образца 1958 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий