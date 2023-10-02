Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение в Краснодарском крае

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

«Ночью 2 октября по М-4 «Дон» автобус «Мерседес-Бенц» следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на ремонтируемом участке дороги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате ДТП девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Судя по фото, автобус наехал на бетонное ограждение левой стороной. У автомобиля полностью разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности водителя и пассажира.

До этого во Владивостоке ссора мужчин из-за поврежденного авто привела к массовой драке. Пострадал один человек. Полиция задержала ранее судимого 23-летнего гражданина. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Бурятии водитель бросил жену и ребенка в перевернувшемся после ДТП автомобиле.