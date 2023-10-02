В Чехии конфисковали первую машину с номерами РФ

Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае, пишет газета «Известия».

В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами. Германия стала первой страной в Евросоюзе, где начали изымать автомобили граждан России, ссылаясь на статью 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, которая запрещает продажу и ввоз определенных товаров, включая автомобили. Первые случаи конфискации были зарегистрированы в мае этого года, указывает издание.

Министерство финансов Германии в своем ответе 21 сентября сообщило, что не располагает точной информацией о количестве конфискованных автомобилей. Однако ведомство подчеркнуло, что действия ФРГ соответствуют решениям, принятым на уровне Евросоюза. В разъяснении от 12 сентября 2023 года Европейская комиссия заявила, что автомобили являются особо уязвимыми для уклонения от санкций, и национальные власти должны уделять им особое внимание.

Шмидт также спросил правительство о случаях конфискации личных автомобилей у граждан России в других странах ЕС. Министерство финансов сообщило, что имеет информацию по меньшей мере об одном случае изъятия автомобиля с российской регистрацией в Чешской Республике.

«Известия» обратились в посольство Чехии в России с запросом на подтверждение этой информации. Там заявили, что не располагают данными о конфискации автомобиля с российской регистрацией. Однако ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии рассказала, что автомобили с российскими номерами в целом не должны попадать на территорию Чехии, учитывая подход, принятый государствами ЕС, граничащими с Россией.

Документ также указывает, что ряд других стран ЕС может применять те же меры в отношении российских автомобилей, что и Германия. Федеральное правительство обратилось к другим государствам — членам ЕС с вопросом о толковании статьи 3i регламента Совета ЕС № 833/2014. Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что принимают такое же толкование этой статьи, как и Германия.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.