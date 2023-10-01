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Tesla выпустила обновленный кроссовер Model Y для рынка Китая

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Tesla Model Y

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carnewschina.com

Американская компания Tesla представила в Китае обновленный кроссовер Tesla Model Y. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль получил обновленную отделку приборной панели из текстиля. Кроме того, появилась фоновая подсветка салона, как у Model-3. Эта функция позволяет водителям персонализировать освещение в автомобиле в соответствии со своими предпочтениями. Также автомобиль комплектуется обновленными 19-дюймовыми дисками.

Стоимость обновленного кроссовера Tesla Model Y в Китае составляет 263 900 юаней (3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Китае стартовал прием заказов на обновленный седан Tesla Model-3. У рестайлинговой машины передняя часть кузова полностью новая, включая фары, крылья, капот и бампер. Сзади появились С-образные фонари, другие крышка багажника и бампер, а вместо эмблемы теперь просто название марки. Модель начального уровня теперь может проехать без подзарядки до 606 км, что на 9% больше по сравнению с предыдущей версией.

Ранее сообщалось, что продажи нового кроссовера Toyota Land Hopper начнутся в 2024 году.

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