В Краснодарском крае мужчина въехал на машине в чужой забор и напал на полицейского

В Краснодарском крае водитель врезался в забор и ударил полицейского во время задержания. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.

«30 сентября, около 4 часов утра, на на ул. Лунева станицы Выселки водитель «Нивы» не справился с управлением и въехал в забор дома. На место прибыл наряд ППС. Увидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться. При задержании он сопротивлялся и ударил сотрудника в лицо. В медучреждении полицейскому оказали разовую медицинскую помощью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине грозит уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

До этого в Сургуте сотрудники ДПС дважды остановили бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева и привлекли его к ответственности за езду на автомобиле с тонированными передними боковыми стеклами. В 2019 году Роман Кузовлев был уволен с должности начальника ГИБДД Сургута, после того как заставлял подчиненных составлять по 30 протоколов за смену, делая акцент на привлечении к ответственности водителей тонированных машин.

Ранее сообщалось, что в Красноярске дрифтеры устроили заезд вокруг подожженного автомобиля.