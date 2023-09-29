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В России затормозился параллельный импорт автомобилей

Параллельный импорт вырос в августе на 3% против 15% в июле

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В России значительно снизились темпы роста ввоза автомобилей по параллельному импорту, сообщает «Автостат Инфо».

По его данным, число регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, увеличилось с июля по август 2023 года на 3%. При этом с июня по июль рост составлял 15%. В августе на учет было поставлено 15 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей из параллельного импорта, а в июле — 14,7 тыс. таких машин.

За восемь месяцев 2023 года в России встали на учет 67,8 тыс. автомобилей, завезенных по параллельному импорту, это составляет 10% от всех зарегистрированных. Их число достигло к концу лета 666 тыс. единиц.

В августе наиболее популярным для параллельного ввоза стал кроссовер Kia Sportage (зарегистрировано 805 таких автомобилей), за ним следует Toyota Camry (741 автомобиль) и Hyundai Tucson (559 машин). В пятерку вошли также Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.

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