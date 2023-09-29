Под брендом Lada может появиться еще один китайский автомобиль

«АвтоВАЗ» до конца 2023 года может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия», — приводит агентство слова Соколова.

По его словам, достигнутые договоренности с партнерами «придется материализовать в другой юридической форме», и на это потребуется время. Соколов не смог оценить время, которое потребуется на работу юристов, при этом на логистику может уйти около 40 дней.

«Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023–2024 годов», — уточнил глава «АвтоВАЗа».

При этом он не раскрыл название «восточного партнера», с которым планируется производить новую модель Lada, как и ее параметры.

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил об изменении цен на автомобили с нового года.