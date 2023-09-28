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Стало известно, когда «АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Vesta Sportline

«АвтоВАЗ» выведет на рынок Lada Vesta Sportline осенью 2023 года

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Avtograd news/VK

«АвтоВАЗ» выведет на российский рынок Lada Vesta Sportline с оригинальной внешней отделкой, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Старт продаж — этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены — ближе к старту продаж», — сообщили изданию на «АвтоВАЗе».

Среди особенностей автомобиля — 17-дюймовые колесные диски с креплением пятью болтами, оригинальный внешний обвес с декоративными элементами красного цвета, а также два патрубка выхлопной системы. Ожидается, что в качестве опции для автомобиля будет доступна крыша черного цвета.

В середине сентября паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «АвтоВАЗ» собрал партию машин в исполнении Sportline для использования в пресс-парке, машины проходят обкатку. По его данным, автомобиль в спортивной версии получит 16-клапанный мотор мощностью 123 л.с., а его цена составит около 2,2 млн рублей.

Ранее сайт «АвтоВАЗа» перестал работать после объявления о начале онлайн-продаж автомобилей Lada.

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