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BMW показала на видео новый кроссовер X2

Кроссовер BMW X2 нового поколения получит светящуюся решетку радиатора

Немецкая компания BMW опубликовала видеоролик, в котором демонстрируется силуэт некоего кроссовера. Как сообщает motor1.com, речь идет о новом поколении модели X2.

В ролике можно увидеть купеобразный профиль автомобиля с наклонной линией крыши, а также большой спойлер на задней двери. В передней части выделяется решетка радиатора со светодиодной подсветкой.

Кроссовер X2 следующего поколения будет построен на платформе BMW FAAR, которая также лежит в основе модели X1. Автомобиль получит тот же набор силовых установок, что и X1. Базовые версии оснастят бензиновыми или дизельными моторами в зависимости от региона. Кроме того, будут доступны гибридные и электрические модификации.

BMW также готовит полностью электрический iX2, который будет собираться в Германии начиная с конца этого года, вместе с моделью iX1.

О том, когда представят кроссовер BMW X2 нового поколения, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Китае прекратили выпуск автомобилей Mitsubishi из-за низкого спроса.

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