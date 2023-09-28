BMW показала на видео новый кроссовер X2

Немецкая компания BMW опубликовала видеоролик, в котором демонстрируется силуэт некоего кроссовера. Как сообщает motor1.com, речь идет о новом поколении модели X2.

В ролике можно увидеть купеобразный профиль автомобиля с наклонной линией крыши, а также большой спойлер на задней двери. В передней части выделяется решетка радиатора со светодиодной подсветкой.

Кроссовер X2 следующего поколения будет построен на платформе BMW FAAR, которая также лежит в основе модели X1. Автомобиль получит тот же набор силовых установок, что и X1. Базовые версии оснастят бензиновыми или дизельными моторами в зависимости от региона. Кроме того, будут доступны гибридные и электрические модификации.

BMW также готовит полностью электрический iX2, который будет собираться в Германии начиная с конца этого года, вместе с моделью iX1.

О том, когда представят кроссовер BMW X2 нового поколения, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Китае прекратили выпуск автомобилей Mitsubishi из-за низкого спроса.