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«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили онлайн

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажу моделей Lada по заводским ценам для покупателей

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи своих моделей Lada по заводским ценам. Об этом говорится сообщении пресс-службы предприятия.

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после заказа онлайн оформление сделки и выдача новой машины проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. Сейчас по заводской цене можно приобрести онлайн Lada Granta в комплектации Standart, а также версию модели Drive Active. О том, будут ли другие модели Lada доступны при покупке онлайн, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto — самую дорогую версию внедорожника Niva Legend. Обе комплектации автомобиля подорожали на 34 тыс. рублей, или на 2,8-2,9%. В базовой комплектации Luxe, которая с марта стоила 1 175 900 рублей, новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей. Стоимость топовой комплектации Prestige увеличилась с 1 225 900 до 1 259 900 рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Niva Travel начнут выпускать с кожаным салоном.

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