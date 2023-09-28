Стал известен распространенный способ обмана покупателей при заказе машины из-за рубежа

При заказе автомобилей из-за рубежа покупателя могут обмануть недобросовестные таможенные брокеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Заказчика автомобиля очень серьезно могут обмануть с подменой оригинальных платежных документов, так называемых инвойсов, по которым таможня начисляет таможенный платеж», — сообщил Шелков.

По его словам, недобросовестные таможенные брокеры предоставляют заказчику инвойс с указанием полной стоимости ввозимой машины, а на таможню подают подложный, в котором цена автомобиля может быть занижена в два раза.

«Подобные заниженные инвойсы потом выявляются таможенными проверками, и покупателю приходится доплачивать, чтобы у его машины не аннулировали электронный ПТС. При этом недобросовестные брокеры просят перевести полный платеж на счета физических лиц, а не своей фирмы, и покупателю очень трудно доказать, что он переводил деньги именно за растаможку», — добавил Шелков.

Чтобы минимизировать риск при дистанционном таможенном оформлении автомобиля, автовладельцу следует заключать с брокером официальный договор, в том числе с использованием электронного документооборота, а таможенный платеж перечислять лично по реквизитам таможни, посоветовал эксперт.

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