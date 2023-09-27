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У седана Kaiyi E5 появилась новая доступная версия

«РГ»: «Автотор» выпустил новую базовую версию седана Kaiyi E5 за 2,1 млн рублей

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KAIYI

Седан Kaiyi E5, который выпускается на калининградском «Автоторе», получил новую базовую версию по цене 2,1 млн рублей. Ограниченная партия таких машин поступит в дилерскую сеть в ближайшее время, сообщили «Российской газете» в пресс-службе китайской компании.

В новом исполнении Standart автомобиль получил галогеновые фары головного света вместо светодиодных, 16-дюймовые диски, камеру заднего вида вместо системы кругового обзора и монохромный дисплей приборной панели. Седан лишился контурной подсветки салона, люка с электроприводом и беспроводного зарядного устройства, передних боковых подушек безопасности и автоматического складывания боковых зеркал.

Кроме того, в начальной версии Kaiyi E5 обивка сидений выполнена из ткани вместо кожи, отсутствует ручная регулировка сиденья водителя в шести направлениях, есть только передний подлокотник и два USB-разъема спереди (в более дорогой версии Luxury разъем есть и сзади). Седан оснащен турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм) и вариатором.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Kaiyi X3 Pro.

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