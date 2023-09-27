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Пьяный гаишник сбил своего коллегу и разогнался до 210 км/ч

Shot: в Калининградской области пьяный инспектор ДПС сбил своего коллегу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу и скрылся. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Гвардейском районе. По данным канала, 42-летний нетрезвый старший инспектор ДПС, будучи не при исполнении, ехал на своей Audi A8 мимо поселка Сокольники и остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Оказалось, что его коллеги в этот момент проводят рейд по полицейским-нарушителям ПДД.

Увидев сотрудников собственной безопасности, инспектор быстро сел за руль и нажал на газ, сбив гаишника. Погоня продолжалась около часа и закончилась, когда экипаж ДПС пробил себе колесо на служебной машине. В какой-то момент за рулем Audi мужчина разогнался до 210 км/ч.

Нарушителю удалось скрыться, его ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», мужчине может грозить до пяти лет колонии. Сбитый им полицейский не получил серьезных травм.

Ранее СК опубликовал запись нападения на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге.

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