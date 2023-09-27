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«Атом» показал первое фото шасси для отечественного электрокара

Стартап «Атом» представил платформу для отечественных электромобилей

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АТОМ

Стартап «Атом» показал полнофункциональный рабочий прототип шасси отечественного электромобиля. Это готовое решение серийной версии платформы, рассказали в компании.

Всего выпущено 13 экземпляров шасси. Каждый образец — это готовая основа электромобиля с двигателем, батареей и со всей сопутствующей электроникой. Тестирование платформы будет проходить до середины 2024 года. Специалисты займутся калибровкой и настройкой шасси, рулевого органа управления, систем торможения и термостатирования, а также работы электропривода и комплекса систем помощи водителю ADAS.

Электрокар «Атом» получит силовую установку, способную разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км. Автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки и рулем штурвальной формы со встроенным экраном.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, рассказывали в компании.

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