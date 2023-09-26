Средняя цена нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июле текущего года средневзвешенная цена была на 10% ниже и составляла 2,9 млн рублей. С начала года она увеличилась на 27%, а по сравнению с августом 2022 года — на 46%. Таким образом, за год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ выросла почти на 1 млн рублей.

Наиболее существенно цены на новые автомобили в этом году выросли в августе на фоне введения нового утилизационного сбора и ослабления курса рубля. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке, столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года, подчеркнули аналитики.

В первой половине сентября в России подорожали автомобили девяти марок. По прогнозам дилеров, автомобили в России подорожают еще на 20% к концу 2023 года.

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