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Мужчина избил отца инвалида из-за места на парковке

В Новосибирске водитель избил отца инвалида из-за места на парковке

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АСТ-54/VK

В Новосибирске владелец автомобиля ударил отца инвалида из-за места на парковке. Об этом рассказала супруга мужчины, сообщает «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в микрорайоне Горский, где проживает супружеская пара с сыном, который передвигается на инвалидной коляске. Несколько лет назад администрация Ленинского района города выделила для семьи парковочное место, оборудовав его соответствующим знаком.

24 сентября мать с сыном-инвалидом вернулась домой и обнаружила, что их место на парковке занято автомобилем Infiniti. Женщина обратилась в ГИБДД, но к вечеру того же дня иномарка по-прежнему стояла на парковке для инвалидов. Женщина вновь позвонила полицейским, после чего к ней вышел владелец Infiniti.

«Вместо того, чтобы извиниться и сказать, что он больше не будет вставать на место для инвалидов, молодой человек повел себя агрессивно. Когда я стала снимать, как он уезжает, он начал хамить, угрожал повредить и угнать наше авто, ударил моего мужа», — рассказала она.

По словам супруги пострадавшего, когда им удалось припарковать свой автомобиль, водитель Infiniti вернулся и еще раз ударил ее мужа. Мужчина ушел, когда за семейную пару заступился проезжающий мимо сосед.

Ранее в центре Москве кортеж с мигалками попал в ДТП.

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