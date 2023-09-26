BAIC вывел на рынок внедорожник BJ60

Концерн BAIC вывел на китайский рынок внедорожник BJ60, сообщает Autohome.

Автомобиль поступил в продажу в пятиместном и семиместном исполнении по цене 264,8 и 270,8 тыс. юаней соответственно (3,5 и 3,6 млн рублей соответственно). Внедорожник BJ60 снабжен дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с.

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Внешняя отделка обновленного автомобиля получила большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Он способен буксировать автомобили и прицепы массой до 2,5 т без дополнительной подготовки.

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