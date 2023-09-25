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Lada Niva Travel начнут выпускать с кожаным салоном

«Нетипичный «АвтоВАЗ»: Lada Niva Travel впервые получит кожаный салон

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Lada

«АвтоВАЗ» начнет выпуск внедорожников Lada Niva Travel с кожаным салоном, первые машины сойдут с конвейера в ноябре. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» со ссылкой на производственный план завода.

По данным инсайдеров, из экокожи будут выполнены сиденья, а также некоторые элементы интерьера внедорожника. Отмечается, что прежде «АвтоВАЗ» не использовал этот материал в отделке салонов семейства Lada Niva.

Кроме того, в ноябре «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму Lada Granta на три эмали, автомобили начнут красить в акриловые белый «ледниковый» и черный «пантера», а также в металлизированную серебристую «платину». В сентябре Granta выпускают только в безальтернативном «ледниковом» цвете.

К 2025 году «АвтоВАЗ» готовит техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend, рассказали источники на предприятии.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» ускорит программу импортозамещения из-за санкций США.

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