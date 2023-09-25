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Покупателем завода Hyundai в Петербурге станет российская компания

Мантуров: завод Hyundai в Петербурге продадут с опционом обратного выкупа

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет компания из России, причем сделка будет включать возможность обратного выкупа. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», — сказал Мантуров.

Вице-премьер отметил, что Hyundai продает завод с опционом по обратному выкупу, однако с учетом указа президента он ограничен двумя годами.

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

В августе газета «Известия» сообщала, что петербургскую площадку Hyundai хотят приобрести калининградский автопроизводитель «Автотор» и структуры дилерского холдинга «Авилон». Первый планирует освоить производство двигателей и гибридных автомобилей, а второй предлагает использовать ее для массового выпуска электромобилей.

Ранее стало известно, что санкции США помогут «АвтоВАЗу» с импортозамещением.

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