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«АвтоВАЗ» достиг IT-суверенитета, заместив более 400 программ

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил, что компания достигла IT-суверенитета

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Алексей Даничев/РИА Новости

Весной текущего года «АвтоВАЗ» достиг IT-суверенитета, отечественной компании удалось заместить более 400 специализированных программных продуктов. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По словам Соколова, на «АвтоВАЗе» установлено более 400 различных специализированных программных продуктов, и в компании ощущали риск их остановки. Потеря доступа могла повлечь за собой блокировку всех производственных цепочек, в том числе логистических и финансовых, а также процессы взаимодействия с поставщиками.

«Предвидя те события, которые наступили в начале сентября, мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае месяце мы такого суверенитета достигли», — сказал топ-менеджер.

Сейчас «АвтоВАЗ» занимается доработкой и развитием отечественных программных продуктов, что полностью гарантирует безопасность производственных процессов, подчеркнул глава компании.

Минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкционные списки и 14 сентября включил в него автокомпании «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич».

Ранее «АвтоВАЗ» прокомментировал информацию о закрытии проекта с FAW.

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