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Эксперты перечислили новые автомобили дешевле 2 млн рублей

«Автостат»: на рынке России доступны 15 моделей новых авто дешевле 2 млн рублей

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Changan

За восемь месяцев 2023 года в России было реализовано 607 тыс. новых легковых автомобилей, из них 200 тыс. — это машины не дороже 2 млн рублей. В пределах этой суммы на рынке России доступны 15 моделей машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Все модели Lada стоят до 2 млн рублей, самой бюджетной является Granta (от 700 тыс. рублей). Классический внедорожник Niva Legеnd стоит от 830 тыс. рублей, Niva Travel — от 1,1 млн рублей, Vesta — от 1,2 млн рублей, Largus из последней партии — 2 млн рублей. Внедорожник УАЗ «Хантер» обойдется минимум в 1,4 млн рублей. «Патриот» стоит от 1,5 млн рублей, а «Пикап» — от 1,6 млн рублей.

За 1,4 млн рублей можно приобрести компактный кроссовер JAC S3. От 1,8 млн рублей стоят кроссовер BAIC X35 и два седана BAIC U5 Plus и Changan Alsvin. От 1,9 млн рублей стоят Haval Jolion и Livan X3 Pro. Еще один китайский паркетник, Changan CS35 Plus, стоит 2 млн рублей.

Ранее стало известно, когда китайский автобренд Avatr выйдет на рынок России.

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