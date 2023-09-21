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Топ-менеджер «Москвича» развеял миф о продаже большинства машин госорганам

No Limits: в госструктуры поступает не более 10% автомобилей «Москвич»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Коммерческий директор МАЗ «Москвич» Александр Мигаль рассказал, что в государственные структуры уходит не более 10% от продаваемых автомобилей «Москвич», сообщает Telegram-канал No Limits.

»«Есть распространенный миф, что все автомобили «Москвич» уходят госорганам. На самом деле это не так, только менее 10% автомобилей «Москвич» приобретаются государственными организациями», — сказал Мигаль.

В июле завод «Москвич» объявил, что с начала выпуска модели было продано около 4 тыс. кроссоверов «Москвич 3».

В начале сентября на заводе начали собирать лифтбэки «Москвич 6». Старт производству дали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. «Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях и пяти цветах кузова.

Ранее новый «Москвич 6» представили в раскраске такси.

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