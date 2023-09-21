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В России предложили регулировать ГОСТами автомобильный туризм

Ассоциация автомототуризма предложила присваивать звезды кемпингам

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК) предложила создать в России государственные стандарты (ГОСТ) для регулирования автомобильного туризма, ввести классификацию маршрутов и кемпингов. Об этом сообщает РБК.

Инициаторы объясняют предлагают разработать новый ГОСТ с терминами и определениями, чтобы избежать двойного толкования понятий автотуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга, многофункциональной зоны дорожного сервиса. Еще в один ГОСТ предлагается включить классификацию автомобильных туристических маршрутов и критерии обслуживания на них.

Также в рамках разрабатываемой концепции по автотуризму предлагается ввести классификацию кемпингов с присвоением звезд по аналогии с гостиницами — от одной до четырех.

Ранее в России предложили разрешить устанавливать «квадратные» номера на передней части автомобиля.

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