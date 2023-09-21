В России предложили отправить самокатчиков на экзамены по ПДД

В России предложили обязать пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД) и получать соответствующие документы. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Михаил Делягин, который подготовил письмо с предложением на имя главы кабмина Михаила Мишустина, сообщает газета «Известия».

По словам депутата, использование СИМ остается неурегулированным с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах, что приводит к конфликтам, авариям, ранениям и росту напряженности в обществе. ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, пользователи которых если и нарушают правила дорожного движения, то, как правило, в отличие от других участников дорожного движения, не платят штрафы.

«Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД», — предложил Делягин.

Также депутат предложил создать единый федеральный реестр СИМ, в котором будет находиться информация о каждом таком средстве передвижения, и обязать устанавливать на СИМ госномера.

Кроме того, по его мнению, в России необходимо создать единый федеральный реестр СИМ, в котором можно будет получить всю информацию о конкретном средстве передвижения, и у каждого из них должны появится госномера. Письмо депутата не поступало в аппарат правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «дорожной карты» Минтранса рассказывал, что россиян обяжут регистрировать СИМ в федеральном реестре.

Ранее эксперт указала на нехватку инфраструктуры для СИМ в Московском регионе.