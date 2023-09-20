В России сократится число диагностических систем для автомобилей

В России с 24 сентября прекратится поддержка диагностических приборов TEXA, используемых при выявлении неисправностей машин, а с 25 сентября будет отключено обслуживание аккаунтов сервиса предоставления информации британской Autodata Solera Online. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Союз автосервисов».

По его данным, часть функций Autodata можно будет заменить с помощью отечественной системы, а сканеры TEXA будут заблокированы, если пользователи после 24 сентября подключат их к интернету.

Сервис Autodata предоставляет информацию для обслуживания и ремонта автомобилей, в том числе данные о производителях запчастей на вторичном рынке. TEXA — крупный итальянский производитель оборудования для диагностики двигателей и систем автомобилей, а также для обслуживания климатических установок.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автобусы МАЗ в Санкт-Петербурге горят из-за неквалифицированного обслуживания.