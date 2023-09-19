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Автозапчасти в справочниках страховщиков подорожали на 1,4%

РСА: средняя стоимость запчастей для расчета выплат по ОСАГО выросла на 1,4%

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Александр Кряжев/РИА Новости

Средняя стоимость автомобильных запчастей в актуализированной версии справочников Российского союза автостраховщиков (РСА), использующаяся для расчета выплат по ОСАГО, выросла на 1,4%. Новые справочники начали действовать с 19 сентября, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

По словам Уфимцева, по сравнению со справочниками от 19 сентября 2022 года актуальные цены на запчасти оказались ниже на 9,3%. Цены на запчасти для автомобилей Hyundai, Kia и Toyota снизились на 2-2,5% по сравнению с указанными в справочниках от 19 июня 2023 года. При этом запчасти для BMW, Mercedes-Benz, Opel, Honda, Mitsubishi подорожали от 4,5% до 8,8%.

В РСА отметили, что динамика цен на запчасти по различным маркам автомобилей может заметно отличаться от цен на отдельные, наиболее востребованные запчасти. К примеру, для Hyundai двери, фары, лобовые стекла подорожали на 18-25%, а по отдельным позициям рост составил 100%. По Mitsubishi благодаря наличию неоригинальных запчастей для фар и дверей цена в справочнике упала на 10-18%, однако лобовые стекла подорожали на 18%. По Toyota спад цен на двери, фары и лобовые стекла составил 5-16%, рассказал Уфимцев.

С января 2022 года по март 2023 года запчасти подорожали на 30-100% в зависимости от позиции, рассказывали в Fit Service. С начала текущего года они выросли еще на 20%, а до конца 2023 года станут дороже на 15%.

Ранее стало известно, что автомобили в России подорожают на 20% к концу 2023 года.

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