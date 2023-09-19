Франция не будет запрещать въезд авто из РФ

Пресс-служба посольства Франции в РФ сообщила, что эта европейская страна не станет запрещать въезд на зарегистрированных в России автомобилях. Об этом сообщают «Известия».

«Финляндия и Польша, изменили свои правила [въезда]. Но мы не планируем их менять», — подчеркнули в дипмиссии.

Такое решение Парижа связано с тем, что страны ЕС имеют право самостоятельно принимать решение, следовать ли им рекомендациям ЕС по трактовке санкций.

До этого сообщалось, что пересечение границы РФ и Шенгенской зоны на автомобиле не в целях транзита в Калининград возможно только в Норвегии, однако и там намерены запретить въезд зарегистрированных в РФ машин.

8 сентября 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине.

12 сентября Еврокомиссия смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что будут делать с уже ввезенным авто из РФ.