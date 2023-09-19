В октябре в России начнутся продажи китайских электромобилей Zeekr

Компания «Автодом», являющаяся дилером премиальных автомобильных брендов, в октябре начнет продавать на российском рынке три модели китайских электромобилей Zeekr. Об этом сообщается на сайте компании.

С октября нынешнего года в дилерских центрах «Автодома» в Москве и Санкт-Петербурге будут доступны кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года.

Модель Zeekr X была представлена в Китае в апреле 2023 года. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с. с запасом хода 560 км и разгоном до 100 км/ч за 5,8 сек. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 л.с., разгон за 3,7 сек, запас хода 512 км.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 имеет мощность электродвигателя от 272 до 1125 л.с., время разгона до 100 км/ч от 6,9 до 2,7 сек.

Zeekr 009 является самым быстрым минивэном в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек. Мощность двигателя 544 л.с.

Стоимость электромобилей Zeekr начинается от 6 млн рублей, сообщает пресс-служба «Автодома».

Ранее сообщалось, что в Китае сошла с конвейера первая партия кроссоверов Geely Zeekr X, которые предназначены для продаж на европейском рынке.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.