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В Литве не знают, что делать с конфискованными авто с российской регистрацией

Таможня Литвы предложила ввести правила по конфискации авто с регистрацией в РФ

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.

«Сейчас самое время подумать о втором решении — что делать с этими автомобилями. По поводу автомобилей существует молчание, как применяется толкование санкционного режима, могут ли автомобили, въехавшие в ЕС до 8 августа, пребывать на его территории в течение определенного периода времени, или они должны быть изъяты сегодня. Все это требует разъяснения», — пояснил Жвиронас.

Как отметил представитель литовской таможни, речь идет о десятках тысяч автомобилей с российской регистрацией, находящихся на территории Евросоюза.

О том, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну машины, стало известно 12 сентября. Исключения сделаны при наличии документов, подтверждающих, что владелец автомобиля едет транзитом в Калининград.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

13 сентября эстонские таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд авто граждан России действовал и до пояснения Еврокомиссии.

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