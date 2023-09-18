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Водителям рассказали, как защититься от автоподставы на дорогах

Глава НАС Шапарин: страховка поможет защититься от автоподставы на дорогах

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Depositphotos

Автостраховка поможет защититься от автоподставы, когда мошенники умышленно совершают аварию или ее имитацию с заранее продуманным сценарием. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«У вас обязательно должна быть страховка, и, если произошло ДТП, твердо стойте на своем, звоните в ГИБДД и в свою страховую компанию, а дальше следуйте их инструкциям. И очень хорошо, если в машине есть видеорегистратор. Можно также написать на горячую линию Национального союза автостраховщиков — попавшим в беду автомобилистам мы всегда стараемся помогать оперативно», — отметил эксперт.

Шапарин добавил, что объективных данных о количестве автоподстав на дорогах нет, потому что многие жертвы злоумышленников не обращаются в полицию. Однако, по его мнению, в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, в том числе из-за повышения тарифов на автострахование.

Опрос «Группы Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод» до этого показал, что наиболее распространенной схемой мошенничества на дорогах стало резкое торможение.

Ранее была задержана банда вымогателей, присваивающих деньги страховых компаний за счет фиктивных ДТП.

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