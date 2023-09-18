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«Волга» переехала пенсионерку на пустой парковке

В Братске водитель «Волги» наехал на пожилую женщину на парковке

В Братске Иркутской области водитель автомобиля «Волга» сбил пожилую женщину на парковке и переехал ее. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash и публикует видеозапись инцидента.

Инцидент произошел на Юбилейной улице. Пострадавшая госпитализирована с травмами.

На кадрах видно, что водитель белой «Волги» ГАЗ-31029 выехал с парковки задним ходом и сбил пожилую женщину, которая шла позади машины спиной к ней. От удара пострадавшая упала, после этого автомобиль наехал на нее. Затем «Волга» проехала небольшое расстояние вперед и остановилась.

Сообщается, что 70-летний мужчина, сидевший за рулем седана, начал движение, не посмотрев в зеркала заднего вида.

До этого в Уфе перевернувшийся при ДТП автомобиль едва не сбил пешехода.

Ранее в Магаданской области автомобиль с водителем свалился со скалы.

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