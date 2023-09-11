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Компания Jetour подняла цены на весь модельный ряд в России

В России выросли цены на кроссоверы Jetour X90 Plus и Dashing

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Jetour

Компания Jetour подняла цены на кроссоверы в России на 50 тыс. рублей (1,3-2,1%). Об этом сообщают «Автоновости дня» по результатам анализа прайс-листов компании.

Теперь кроссовер Jetour X90 Plus стоит от 3,35 млн до 3,84 млн рублей, стоимость модели Dashing варьируется от 2,44 млн до 3,14 млн рублей в зависимости от комплектации. В прошлый раз Jetour поднимала цены на машины в конце августа, оба кроссовера подорожали на 50 тыс. рублей.

В моторную гамму Jetour Dashing входят 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и турбированный агрегат объемом 1,6 литра мощностью 190 л.с. Покупатели X90 Plus могут выбирать между турбомоторами объемом 1,6 литра (190 л.с.) и 2,0 литра (244 л.с.).

Компания Jetour пришла на российский рынок с двумя кроссоверами в июне этого года. До конца сентября компания планирует запустить продажи паркетника X70 Plus, а в I квартале 2024 года — внедорожников Traveler.

Ранее во Владивостоке началось производство пикапов Sollers ST6.

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