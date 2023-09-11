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«АвтоВАЗ» нарастит поставки автомобилей Lada в страны СНГ

«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей в Белоруссию и Казахстан

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует увеличить объем экспорта в страны СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергея Громака.

«Мы планируем нарастить объем экспорта на наших традиционных рынках: Белоруссия, Казахстан — страны СНГ, скажем так», — отметил он.

По его словам, одним из ключевых рынков для экспорта остается африканский.

В июле 2023 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva. Впрочем, как отметил глава автокомпании, разработка новых модификаций требует большого количества времени и усилий со стороны инжиниринга. При этом сейчас «АвтоВАЗ» ориентирован на восстановление и локализации российской компонентной базы и запуске новых продуктов.

Ранее сообщалось, что компания Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа.

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