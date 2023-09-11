Мантуров сравнил новый пикап Sollers с УАЗ «Патриот»

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новый пикап Sollers ST-6, производство которого было запущено в понедельник на заводе «Соллерс» во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом «Патриот» спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка и, самое главное, производиться здесь, во Владивостоке, и, таким образом, закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране», — сказал Мантуров.

Пятиместный пикап оснастят двумя типами двигателей — бензиновым и дизельным. Его объем в обоих случаях составит два литра. Автомобиль получит шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Максимальная скорость 150 километров в час.

Стоимость нового пикапа Sollers ST-6 с бензиновым двигателем составит 2,4 млн рублей. Версия с дизельным силовым агрегатом обойдется покупателю в 2,5 млн рублей.

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