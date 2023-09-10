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Geely начала продажи нового гибридного седана

В Китае начались продажи гибридных седанов Geely Galaxy L6

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Geely

Китайская компания Geely начала продажи на китайском рынке нового гибридного седана Galaxy L6. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит от 128 тыс. до 158 тыс. юаней (от 1,7 до 2,1 млн рублей).

Длина автомобиля составляет 4782 мм, а колесная база – 2752 мм. Galaxy L6 получил скрытые дверные ручки, а также на выбор 17- или 18-дюймовые колеса. Покупатели могут выбрать один из пяти цветов кузова. Силовая установка включает в себя бензиновый турбомотор объемом 1,5 л., два электродвигателя и трехступенчатую трансмиссию DHT Pro. Суммарная мощность агрегата составляет почти 400 л.с. Время разгона от 0 до 100 км/ч — 6,3 с., а максимальная скорость — 247 км/ч.

Внутри автомобиль сможет похвастаться полноценной ЖК-панелью приборов и большим вертикальным планшетом мультимедиа. Предусмотрено место для проекционного дисплея, но пока его нет. Количество физических кнопок внутри машины сведено к минимуму.

Ранее сообщалось, что на заводе «Соллерс» в Приморье наладят выпуск новых пикапов ST6.

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