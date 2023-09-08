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Компания Peugeot анонсировала новый E-3008

Peugeot показала фото нового кроссовера E-3008

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Peugeot

Компания Peugeot обнародовала официальные изображения кроссовера E-3008 перед дебютом модели, который состоится 12 сентября.

Автомобиль получил зауженные светодиодные фары и изогнутый дисплей в интерьере, объединяющий функции комбинации приборов и экрана медиасистемы. Передняя панель при этом получит тканевую отделку.

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Peugeot

Селектор трансмиссии у Е-3008 расположен между кнопкой старта и блоком из 10 настраиваемых сенсорных клавиш, на которые можно вывести различные функции машины. Автомобиль может получить до трех вариантов электропривода, включая полноприводную версию с двумя электромоторами, предполагает InsideEVs.

Электрический кроссовер E-3008 будут производить на заводе в Сошо (Франция). Там же состоится и презентация автомобиля.

Ранее стало известно, что выпуск универсалов Lada Vesta могут возобновить в ноябре.

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