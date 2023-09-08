Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Татарстане могут начать выпуск электрокаров «Атом»

Выпуск российских электрокаров «Атом» могут наладить в Набережных Челнах

close
100%
АО «Кама»

Российский производитель электрокаров «Атом» может наладить выпуск машин в Набережных Челнах. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко, передает «Татар-информ».

По словам Кияшко, изначально для производства электрокаров был выбран столичный завод «Москвич», поскольку он лучше подготовлен с точки зрения технологий.

«Мы будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство появилось и в Набережных Челнах тоже. Тем более что это достаточно интересная технологическая история. Думаю, что многие молодые люди хотели бы работать на таких предприятиях», — сказал он.

Первые электрокары «Атом» появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, на старте продаж планируется реализовать десятки тысяч автомобилей, добавил Кияшко.

Модель «Атом» получит электромотор, способный разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км. Автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки, рулем штурвальной формы со встроенным экраном и различными системами помощи водителю. В 2023 году планируется выпустить 10 функциональных прототипов, а в 2024 году подготовить модель к серийному выпуску.

Ранее стало известно, когда могут возобновить производство универсалов Lada Vesta.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях