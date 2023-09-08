В Татарстане могут начать выпуск электрокаров «Атом»

Российский производитель электрокаров «Атом» может наладить выпуск машин в Набережных Челнах. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко, передает «Татар-информ».

По словам Кияшко, изначально для производства электрокаров был выбран столичный завод «Москвич», поскольку он лучше подготовлен с точки зрения технологий.

«Мы будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство появилось и в Набережных Челнах тоже. Тем более что это достаточно интересная технологическая история. Думаю, что многие молодые люди хотели бы работать на таких предприятиях», — сказал он.

Первые электрокары «Атом» появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, на старте продаж планируется реализовать десятки тысяч автомобилей, добавил Кияшко.

Модель «Атом» получит электромотор, способный разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км. Автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки, рулем штурвальной формы со встроенным экраном и различными системами помощи водителю. В 2023 году планируется выпустить 10 функциональных прототипов, а в 2024 году подготовить модель к серийному выпуску.

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