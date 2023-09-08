Производство универсалов Lada Vesta могут возобновить в ноябре

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск обновленных универсалов Vesta SW и Cross-версии модели в Тольятти в ноябре текущего года. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

С появлением универсалов на конвейере у «АвтоВАЗа» будет представлены все модели семейства Vesta. Сейчас автозавод выпускает только обновленные седаны Vesta и их исполнения с приставкой Cross.

По данным инсайдеров, небольшие партии кузовов модели SW иногда появлялись на конвейере, но собранные из них машины не были предназначены для дилерской сети. Теперь «АвтоВАЗ» готовится старту массового производства Vesta SW и Vesta SW Cross в ноябре и поставкам в автосалоны.

Выпуск обновленных Lada Vesta стартовал в марте 2023 года, продажи начались летом. Автомобиль оснащается атмосферными моторами объемом 1,6 литра (90 л.с. и 106 л.с.). Цена модели начинается от 1,2 млн рублей.

Ранее у «АвтоВАЗа» появился свой банк.