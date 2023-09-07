Владивостокская таможня зафиксировала снижение импорта автомобилей

Владивостокская таможня за период с 9 августа по 6 сентября оформила для импорта 11,8 тыс автомобилей, что в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Таможня во Владивостоке занимается оформлением только автомобилей, которые ввозят физические лица для личного пользования.

Ранее сообщалось, что Toyota объяснила остановку всех заводов нехваткой места на диске базы данных.