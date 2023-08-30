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Российские автомобилисты стали чаще пользоваться арендными автомобилями

Россияне стали чаще пользоваться машинами каршеринга из-за роста цен на бензин

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Depositphotos

Порядка 42% россиян стали чаще отдавать предпочтение арендным машинам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов автомобильного маркетплейса FRESH.

По данным специалистов, автолюбители отказываются от использования собственной машины в городе, предпочитая передвигаться на ней только во время загородных и длительных поездок. В городе же они выбирают каршеринг. Так, если в 2022 году пользователь подобных сервисов совершал в среднем 6,9 поездки в месяц, то в 2023-м — уже 7,5.

Аналитики маркетплейса предполагают, что россияне стали чаще пользоваться автомобилями каршеринга из-за того, что не надо искать оптимальное место для парковки, а также в связи с ростом цен на топливо. Поездка на арендованном автомобиле часто выходит дешевле, чем на своей машине.

В Минэнерго России считают рост цен на автомобильное топливо на АЗС в стране временным явлением. В ведомстве отметили, что цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания. При этом там пояснили, что для того, чтобы стабилизировать цены, предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности.

Ранее в общественной палате предложили устанавливать в автомобили каршеринга видеорегистраторы.

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