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Мужчина на угнанной Toyota проломил стену и въехал в автосервис

В Иркутске угонщик на автомобиле пробил стену автосервиса

В Иркутске водитель с признаками опьянения на угнанной Toyota проломил стену автосервиса, внутри которого находились люди. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В результате происшествия водитель, а также один из находящихся в помещении работников получили незначительные травмы. Как выяснили полицейские, незадолго до случившегося 31-летний иркутянин угнал иномарку в центре города», — отмечается в сообщении полиции.

Злоумышленник увидел незапертую Toyota Corolla с заведенным мотором, сел в нее и поехал. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских прав. В его отношении составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса РФ (угон). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Мужчина признал, что врезался в автосервис под воздействием алкоголя, однако от освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Ранее в Приморье неизвестные злоумышленники сожгли стоянку с электросамокатами.

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