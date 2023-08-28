Неизвестные сожгли стоянку с электросамокатами

В Приморском городе Дальнегорск сгорела стоянка с электросамокатами. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

По данным канала, поджог совершили двое неизвестных, которые после этого скрылись. В огне сгорели более 10 электросамокатов. О сумме ущерба не сообщатся.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

В августе депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма страхования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее стало известно, что в Сочи установили первые знаки запрета проезда на электросамокатах.