Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство предложило устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС

«Ъ»: правительство предлагает обязать АЗС устанавливать зарядки для электрокаров

close
100%
Depositphotos

Российское правительство выступило с предложением в обязательном порядке оборудовать АЗС зарядными станциями для электромобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Минэкономики прорабатывает возможность установки зарядных станций на АЗС, расположенных на основных федеральных трассах. Ведомство установит критерии выбора мест, включая протяженность транспортных сетей, а также экономическую целесообразность.

Отмечается, что в России пока лишь на 15% АЗС можно технически установить быстрые зарядные устройства для электромобилей, а стоимость их подключения слишком высокая.

В Минэкономики заявили, что за последний год число электромобилей на российском рынке увеличилось на 55% и, соответственно, потребность в электрозаправках тоже выросла, что требует расширения инфраструктуры.

В России на 18 апреля 2023 года функционируют 1,7 тыс. зарядных станций. Больше всего таких заправок в Москве (300 ед.). Следом идут Южно-Сахалинск (112 ед.), Красноярск (96 ед.), Санкт-Петербург (92 ед.), а также Казань (57 ед.).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о регулировании электротранспорта регионами РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях