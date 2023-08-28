Правительство предложило устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС

Российское правительство выступило с предложением в обязательном порядке оборудовать АЗС зарядными станциями для электромобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Минэкономики прорабатывает возможность установки зарядных станций на АЗС, расположенных на основных федеральных трассах. Ведомство установит критерии выбора мест, включая протяженность транспортных сетей, а также экономическую целесообразность.

Отмечается, что в России пока лишь на 15% АЗС можно технически установить быстрые зарядные устройства для электромобилей, а стоимость их подключения слишком высокая.

В Минэкономики заявили, что за последний год число электромобилей на российском рынке увеличилось на 55% и, соответственно, потребность в электрозаправках тоже выросла, что требует расширения инфраструктуры.

В России на 18 апреля 2023 года функционируют 1,7 тыс. зарядных станций. Больше всего таких заправок в Москве (300 ед.). Следом идут Южно-Сахалинск (112 ед.), Красноярск (96 ед.), Санкт-Петербург (92 ед.), а также Казань (57 ед.).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился с идеей мэра Москвы Сергея Собянина о регулировании электротранспорта регионами РФ.