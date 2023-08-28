УАЗ планирует наладить выпуск автомобилей в Узбекистане

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать сборку своих автомобилей на площадке технопарка «Чирчик» в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу технопарка.

«Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк», — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегация российского автозавода получила информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов. О том, когда на площадке технопарка может начаться производство автомобилей УАЗ, и о том, какие модели планируется собирать, не сообщается.

В сентябре 2023 года делегация УАЗа планирует посетить Гану. В рамках визита официальные лица намерены ознакомиться с производственным процессом и приступить к проработке проекта организации локальной сборки автомобилей в африканской республике. В июле этого года компания из Ганы, по итогам переговоров с компанией УАЗ, готова закупить у нее 300 пикапов. Страна планирует получить их до конца года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начнут выпускать коробки передач для УАЗ.