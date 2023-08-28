Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УАЗ планирует наладить выпуск автомобилей в Узбекистане

УАЗ провел переговоры о выпуске автомобилей в Узбекистане

close
100%
УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать сборку своих автомобилей на площадке технопарка «Чирчик» в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу технопарка.

«Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк», — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегация российского автозавода получила информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов. О том, когда на площадке технопарка может начаться производство автомобилей УАЗ, и о том, какие модели планируется собирать, не сообщается.

В сентябре 2023 года делегация УАЗа планирует посетить Гану. В рамках визита официальные лица намерены ознакомиться с производственным процессом и приступить к проработке проекта организации локальной сборки автомобилей в африканской республике. В июле этого года компания из Ганы, по итогам переговоров с компанией УАЗ, готова закупить у нее 300 пикапов. Страна планирует получить их до конца года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начнут выпускать коробки передач для УАЗ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях