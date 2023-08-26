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В Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание, есть пострадавшие

Автомобиль Tesla врезался в здание в Ижевске, двое человек доставлены в больницу

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РИА Новости

В Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание, в результате чего 32-летний водитель и 44-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртии, передает РИА Новости.

«Около 20.43 (19.43 мск) напротив дома 3 на улице Московская города Ижевска, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание», — заявили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также отметили, что у участников происшествия были признаки опьянения. Кроме того, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Накануне в центре Москвы в районе Патриарших прудов подросток на электросамокате врезался в электромобиль Tesla и скрылся.

До этого американская компания Tesla объявила об отзыве почти всех проданных в Китае электромобилей из-за дефекта системы торможения и ускорения, который может привести к ДТП.

18 мая калифорнийский врач-радиолог Дхармеш Патель съехал со скалы на автомобиле Tesla. В салоне вместе с 41-летним врачом находилась его супруга и двое детей — 4-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Ранее в Южно-Сахалинске автобус проехался по пассажиру после ДТП.

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