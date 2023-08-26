В Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание, есть пострадавшие

В Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание, в результате чего 32-летний водитель и 44-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртии, передает РИА Новости.

«Около 20.43 (19.43 мск) напротив дома 3 на улице Московская города Ижевска, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание», — заявили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также отметили, что у участников происшествия были признаки опьянения. Кроме того, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

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