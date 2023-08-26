Автовоз с суперкарами перевернулся у гоночной трассы

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девять спорткаров, включая Aston Martin и Lamborghini, получили повреждения в результате ДТП с автовозом в Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел в районе гоночной трассы «Брэндс-Хэтч» в графстве Кент. Водитель грузовой машины, который перевозил спорткары, получил легкую травму.

В результате происшествия различные повреждения получили автомобили Audi R8, Aston Martin DB11, Bentley Continental Supersports, BMW M3, Jaguar F-Type, Lamborghini Aventador, Mercedes-AMG GT и несколько Ferrari. Одна из машин свалилась с автовоза и осталась лежать на крыше.

Ранее Haval раскрыл цены на новый внедорожник Raptor.